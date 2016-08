Ebola bliver i mænds sæd i op til 565 dage

Forskerne bag studiet siger, at resultaterne viser, at der er risiko for, at seksuel smitte kan føre til et nyt udbrud af sygdommen. Efter et voldsomt udbrud i Vestafrika er der ellers kommet godt styr på spredningen af ebola.

429 mænd har taget del i studiet. De var en del af et screeningsprogram i Liberia, hvor virusset ramte hårdt.

Ud af de hundredvis af deltagere blev 38 mænds sæd testet positiv for ebola i studieperioden fra juli 2015 og maj 2016.

Inden for denne gruppe blev der hos 24 personer - eller knap to tredjedele - fundet virusrester i sæd, et helt år efter at de var erklæret raske og symptomfri.

Ebola synes ifølge studiet at hænge fast i længere tid hos mænd over 40 år.

I et enkelt tilfælde var der spor af ebola i sæden, mindst 565 dage - over halvandet år - efter at manden var blevet rask.

- Inden dette udbrud troede videnskabsfolk, at ebolavirus kunne spores i sæd tre måneder efter at være erklæret rask. Med dette studie ved vi nu, at virusset kan bestå i et år eller længere, siger Moses Soka, der har arbejdet på undersøgelsen og er ansat hos de liberiske sundhedsmyndigheder.

Ud fra mændenes prøver er det ikke muligt at fastslå, om sæden vil kunne videreføre virusset til andre.

Som del af Liberias overvågningsprogram kan mænd og drenge ned til 15 år hver måned få testet deres sæd for ebola. De kan også få rådgivning om sikker sex og gratis kondomer.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler, at mandlige ebolaoverlevere testes tre måneder efter de første symptomer og herefter månedligt, indtil man ved, at de ikke kan smitte andre.