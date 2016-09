EU-Kommissionens tidligere formand, José Manuel Barroso, er kommet i modvind, efter at han har sagt ja til at være rådgiver for Goldman Sachs.

EU's ombudsmand efterlyser etisk tjek af Barrosos job

Det er ikke nok at sige, at ingen regler er brudt, mener EU's ombudsmand. Hun vil have flere svar fra Juncker.

Ombudsmanden beder i et brev EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, om at forklare, hvad han har gjort for at undersøge, om jobskiftet overholder de etiske krav i EU-traktaten.

EU's ombudsmand, Emily O'Reilly, vil have EU-Kommissionen til at sikre sig, at Jose Manuel Barrosos arbejde som rådgiver for Goldman Sachs overholder etiske standarder.

EU-Kommissionen har flere gange sagt, at Barroso, der var kommissionsformand fra 2004 til 2014, ikke bryder nogle regler ved at arbejde for den amerikanske investeringsbank.

Men ombudsmanden, der undersøger klager over dårlig administration i EU, vil have flere svar.

Hun mener desuden, at det grønne lys for Barrosos nye job stiller spørgsmålstegn ved, om EU-Kommissionens adfærdskodeks er god nok, som den er.

- Det er ikke nok at sige, at ingen regler er brudt, uden at se på den underliggende ånd og hensigt med den relevante artikel i traktaten og ændre kodeksen, så den afspejler netop det, skriver Emily O´Reilly.

Barroso er kommet i strid modvind, fordi han blev udnævnt som rådgiver for Goldman Sachs efter den britiske beslutning om at forlade EU.

I et interview med Financial Times har Barroso sagt, at han er den rette mand til at hjælpe den amerikanske investeringsbank gennem dønningerne fra den britiske EU-exit.

Men det er der til gengæld mange andre, der ikke mener.

50 EU-parlamentarikere har skrevet til ombudsmanden og bedt om en undersøgelse.

EU-ansatte har indsamlet over 117.000 underskrifter imod den tidligere kommissionsformands job hos Goldman Sachs.

De mener, at Barroso skader de europæiske institutioner ved at arbejde for en af de banker, der var med til at skabe finanskrisen.

Frankrigs præsident, François Hollande, har sagt, at det godt kan være, at det er lovligt, men "moralsk er det uacceptabelt".

Emily O'Reilly siger, at Barroso har udløst bekymring på et meget udfordrende tidspunkt for EU og især for borgernes tillid til de europæiske institutioner.

- Det er et væsentligt spørgsmål af offentlig interesse og skal besvares åbent og omfattende af kommissionen, siger EU's ombudsmand.

Juncker skal aflevere sit svar på kritikken senest 14. oktober.