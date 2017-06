EU's klimaministre nægter at genforhandle Paris-aftale

EU's klima- og energiministre har på et møde mandag slået fast, at de bakker op om klimaaftalen fra Paris og ikke ønsker den genforhandlet.

Det mener klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V).

- Nu skal EU have fordelt opgaven. Det er det bedste signal, EU kan sende til resten af verden; at vi går foran i forhold til at få aftalen implementeret, siger han efter mødet.

Både EU-præsident Donald Tusk og EU kommissionsformand Jean-Claude Juncker har ved flere lejligheder kritiseret den amerikanske præsident, Donald Trumps beslutning om at trække USA fra den store klimaaftale.

En holdning som de respektive klimaministre i EU har støttet på mandagens møde.

- Der er bred opbakning blandt samtlige lande til Paris-aftalen, og der er også stor skuffelse over Amerikas og den amerikanske præsidents beslutning om at udtræde af aftalen, siger Lilleholt.

Mens landene er fast besluttet på ikke at skulle til forhandlingsbordet for at genforhandle hele aftalen, er der stadig forhandlinger om udførelsen af aftalen i vente.

Danmark står til at blive et af de lande, der skal reducere mest, og derfor er det essentielt, på hvilke områder vi pålægges at skære i CO2-udledningen.

- Vi har påtaget os og får en af de største forpligtelser overhovedet. Der har jeg som dansk klimaminister lagt vægt på, at når vi påtager os en stor forpligtelse, så skal vi også have nogle redskaber, siger ministeren.

Det indebærer, at landene skal have mulighed for at medregne land og skovarealer, og at de kan købe kvoter, lyder det.