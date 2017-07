EU's flådeoperation ved Libyen fortsætter også i hele 2018

EU-landene forlænger deres flådeoperation mod menneskesmuglere i Middelhavet ud for Libyens kyst frem til udgangen af 2018.

- Mange mistænkte smuglere er blevet pågrebet, og mange menneskeliv er blevet reddet i Middelhavet, siger Mogherini.

- Det er med særlig stolthed, at jeg i dag annoncerer, at mandatet for Operation Sophia enstemmigt er blevet fornyet. Og igen med yderligere opgaver, siger hun.

Operation Sophia hjælper også med at uddanne den libyske kystvagt og flåde og med at opretholde FN's våbenembargo.

Fremover skal EU-operationen desuden overvåge uddannelsen af praktikanter. Det skal være med til at sikre, at den libyske kystvagt ender med at blive en effektiv styrke.

Operationen skal også gennemføre tilsyn og samle oplysninger ind om ulovlig handel med libysk olie.

Og endelig skal den udveksle flere oplysninger om menneskehandel med EU's grænseagentur, Frontex, og Europol.