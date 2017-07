EU's brexitforhandler briefer Mays modstander om brexit

- Labour er en regering i venteposition, og vi er klar til at tage ansvaret for brexitforhandlingerne, sagde den britiske oppositionsleder Jeremy Corbyn på vej ind til mødet med Michel Barnier.

Corbyn, som før blev hårdt kritiseret af sine egne partifæller, har fået et markant løft efter parlamentsvalget i juni.

Valget endte katastrofalt for Theresa May og hendes konservative parti. Hun udskrev valg i utide for at få et klart mandat fra briterne før de svære brexitforhandlinger. De indledes næste uge med en fuld forhandlingsrunde.

May fik i stedet et valgnederlag. Det har tvunget hende til at danne en mindretalsregering med støtte fra det lille nordirske unionist-parti DUP.

Barnier understreger efter mødet med Corbyn og førsteministrene fra Skotland og Wales at der ikke var tale om forhandlinger. De finder kun sted med Mays regering, påpeger han.

- Min dør er åben, jeg lytter til alle synspunkter om brexit, skrev han på Twitter efter mødet.

Torsdag offentliggjorde den britiske regering et lovforslag. Det beskriver, hvordan EU-lovgivning kan omgøres til britisk lov.

Både Corbyn, den skotske førsteminister, Nicola Sturgeon og den walisiske førsteminister, Carwyn Jones, siger, at de talte med Barnier om at bevare et tæt bånd mellem Storbritannien og EU.

- Det handler ikke om at have separate skotske forhandlinger, siger Sturgeon.

Hun ønsker en ny skotsk folkeafstemning om løsrivelse fra Storbritannien på grund af brexit.

- Men sådanne møder hjælper med at udvikle en gensidig forståelse mellem den skotske regering og EU, siger Nicola Sturgeon.