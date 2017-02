Daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) var i 2014 med i opløbet om at blive ny EU-præsident. Jobbet gik dengang til polakken Donald Tusk, der nu erklærer sig klar til at tage en tørn mere.

EU's Donald melder sig klar til en tørn mere som præsident

Fem måneder inden hans embedsperiode udløber, mener Donald Tusk at have fået opbakning til en tur mere.

- Efter at have talt med mange ledere, som udtrykte deres støtte, meddelte jeg, at jeg er klar til at fortsætte mit arbejde.

EU-præsident Donald Tusk har på fredagens EU-topmøde i Malta sagt til EU-lederne, at han er klar til at tage en tørn mere.

- Men det er op til alle stats- og regeringscheferne at afgøre, siger den tidligere polske premierminister ifølge nyhedsbureauet Reuters til en samling polske journalister.

Tusk blev på et EU-topmøde i august 2014 valgt til jobbet som afløser for belgieren Herman Van Rompuy.

Det skete efter en lang periode med pressespekulationer i hele EU om, at den daværende danske statsminister, Helle Thorning-Schmidt (S), var kandidat til jobbet.

Der er ikke nogen formel kandidatproces til jobbet som EU-præsident, der blev besat som led i en kabale, der også involverede jobbene som formand for EU-Kommissionen, som EU's udenrigschef og i nogen grad også som formand for EU-Parlamentet.

I kabalen forsøgte EU-lederne ud over de mere objektive kvalifikationer også at tage hensyn til aspekter som køn, geografi og politisk tilhørsforhold.

Thorning benægtede gentagne gange, at hun var kandidat. Men hendes navn var ifølge Ritzaus oplysninger dengang blandt de få, der blev nævnt i den afgående EU-præsident Van Rompuy og hans stabs sonderinger med de øvrige EU-ledere.

I sidste ende blev det den konservative polak Donald Tusk, der fik jobbet som chef for Det Europæiske Råd, mens den konservative luxembourger Jean-Claude Juncker fik jobbet i EU-Kommissionen og den italienske socialist Federica Mogherini.

EU-præsidentens formelle titel er formand for Det Europæiske Råd. Posten blev oprettet som led i de institutionelle forandringer af EU-samarbejdet, som fulgte med Lissabontraktaten i 2009.

Belgiske Herman Van Rompuy var den første, der blev valgt til jobbet. I udgangspunktet har EU-præsidenten jobbet to et halvt år med mulighed for at blive forlænget én gang med to et halvt år.

Herman Van Rompuy blev forlænget, og Tusk er dermed kun den anden mand i jobbet. Hans første periode udløber til sommer.