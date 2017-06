EU vil tale diskriminerende investeringer med Kina

Selv om klima har taget de store overskrifter forud for mødet, vil handel stå helt centralt for de to parter.

Et emne som Kina særligt har slået sig op på, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, er kommet til og har trukket USA i en protektionistisk retning.

Det vurderer underdirektør i Dansk Industri Peter Thagesen.

- Man må generelt sige, at Kina prøver at iscenesætte sig selv som det nye talerør for frihandel, siger han.

Det image er dog ifølge Peter Thagesen ikke troværdigt, for Kina er lige nu langt fra at være et skoleeksempel for den frie handel.

- Generelt føler europæiske virksomheder sig meget diskrimineret på det kinesiske marked.

- Det gælder også, når man skal investere i Kina. Det kan være yderst vanskeligt og nærmest umuligt i mange sammenhænge, siger han.

Foruden diskrimination af udenlandske investeringer i Kina er der i EU en stigende bekymring for et stigende omfang af kinesiske investeringer i Europa.

Lande som Frankrig og Italien presser på, for at EU skal etablere regler, der forhindrer Kina i at investere i EU, hvis ikke EU har samme adgang til at investere i Kina.

Men i Dansk Industri er man ikke begejstret for tankegangen.

- Det her synes vi, er den forkerte vej. Vi erkender, at der er masser af diskrimination på det kinesiske marked, og det skal vi selvfølgelig gøre noget ved.

- Men vi mener ikke, måden at gøre det på er ved at indskrænke kinesernes muligheder for at investere i Europa, siger Peter Thagesen.

Han ser hellere, at EU fortsætter med at nå en investeringsaftale med klare retningslinjer med Kina.

Så langt er parterne dog langt fra endnu. Men det forventes, at EU og Kina vil nå en fælles sluterklæring fredag, hvor emnet er inkluderet.

I et udkast til et punkt i erklæringen lyder det ifølge nyhedsbureauet Reuters, at EU og Kina vil "holde sig fra enhver form for protektionisme og opretholde en fri og regelbaseret handel".

Topmødet mellem EU og Kina indledes torsdag med en uformel middag inden selve mødet fredag, der forventes afsluttet med en sluterklæring mellem de to parter.