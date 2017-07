EU vil straffe Polen for at underminere retsstaten

Allerede på et møde i næste uge planlægger kommissionen at sende en ny formel advarsel til Polen for brud på retsstatens principper.

Kommissionen planlægger også i næste uge at indlede retlige skridt mod Polen for brud på EU's love.

EU-Kommissionens første næstformand, Frans Timmermans, advarer samtidig Polen om, at kommissionen overvejer at tage det historiske skridt at indlede en sag for brud på EU's grundlæggende værdier.

- De seneste udviklinger taget i betragtning er vi kommet meget tæt på at iværksætte artikel 7, siger Timmermans.

Det er en procedure, der aldrig er brugt før. Den kan i yderste konsekvens føre til sanktioner og tab af stemmeretten i EU's ministerråd.

Sådan en beslutning skal dog træffes med enstemmighed blandt de 27 andre EU-lande. Og det ventes Ungarn at blokere for.

EU-Kommissionen har endnu ikke truffet nogen beslutning. Men den opfordrer Polen til at sætte nye love om juridiske reformer på pause.

Kommissionen vil vende tilbage til sagen på sit møde på onsdag i den kommende uge.

Her og nu udtrykker EU-Kommissionen "alvorlig bekymring" for det polske retsvæsens fortsatte uafhængighed.

Det skyldes en række nye lovforslag, der skal reformere det polske retsvæsen.

- Disse love øger markant den systemiske trussel mod retsstaten i Polen, siger Timmermans.

- Tilsammen vil de afskaffe enhver resterende retlig uafhængighed og sætte retsvæsenet under regeringens fulde kontrol, siger han.

Timmermans siger, at dommere med de planlagte reformer vil tjene til glæde for deres politiske ledere. Dommerne vil være afhængige af politikerne fra udnævnelse til pension.

- Vores hånd er stadig rakt ud for dialog med de polske myndigheder, siger Timmermans.

Han siger dog, at enhver dialog må have det mål at ændre på situationen.

Det vil heller ikke stoppe EU-Kommissionen i at tage de skridt, den måtte finde nødvendig, advarer Timmermans.