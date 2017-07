EU vil stoppe fjernstyring af Grækenland efter budgetbedring

De 28 medlemslande skal godkende anbefalingen, før den kan træde i kraft.

Når kommissionen vil stoppe med at benytte de værktøjer, som et brud på budgetreglerne kræver, skyldes det, at økonomien er i bedring.

Grækenland har fået tre økonomiske hjælpepakker siden 2010.

Et medlemsland må ikke have et budgetunderskud på over tre procent af bnp. Grækerne lå i 2009 på 15,1 procent.

I 2016 noteredes landet for et overskud på 0,7 procent.

- Det er et meget symbolsk øjeblik for Grækenland. Efter at grækerne i så mange år har lidt ofre, kan landet endelig høste frugterne af dets bestræbelser, siger Pierre Moscovici, som er EU's økonomikommissær.

Grækenland havde sidste år den højeste gældskvote i unionen. Den lå på 179 procent af bnp.

Arbejdsløsheden er også meget høj. Den er ikke højere i noget andet EU-land.

I øjeblikket har Frankrig, Spanien og Storbritannien problemer med at overholde EU's budgetregler.