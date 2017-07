EU vil stoppe Islamisk Stats handel med kulturværdier

EU-landene skal have fælles regler for at forhindre illegal handel i Europa med kulturværdier, der kommer fra lande uden for EU.

Det foreslår EU-Kommissionen torsdag i et nyt udspil.

Kommissionens første næstformand, Frans Timmermans, siger, at penge er ilt til terrororganisationer som Islamisk Stat.

- Vi handler for at afskære hver eneste af deres kilder til finansiering, siger Timmermans.

Islamisk Stat indtog i 2015 den syriske oldtidsby Palmyra og begyndte at sprænge uerstattelige kulturværdier i luften.

Men den militante bevægelse har ifølge FN også tjent mange penge på at plyndre, smugle og sælge kulturgenstande.

På deres topmøde i Hamburg i weekenden opfordrede G20-landene alle til at slå ned på strømmen af penge til terror. Herunder fra plyndring og smugling af antikviteter.

EU har i dag et forbud mod import af kulturgenstande fra Irak og Syrien. Men der findes ingen generelle og fælles EU-regler for import af kulturværdier.

Det nuværende kludetæppe af regler er ikke effektivt, mener EU-Kommissionen.

Og det kan udnyttes af "skruppelløse eksportører og importører", hedder det.

De kan derefter "bruge profitten til at finansiere ulovlige aktiviteter som terror", frygter EU.

Ifølge EU-forslaget skal der indføres en fælles definition af vigtige kulturgenstande.

De nye regler skal blandt andet omfatte arkæologiske fund. Også antikke ruller, rester af historiske monumenter, kunstværker, samlinger og antikviteter skal omfattes.

Reglerne skal kun gælde for kulturværdier, der er mindst 250 år gamle.

Samtidig skal der indføres et nyt system for importører.

De skal have licens for at importere arkæologiske genstande, dele af monumenter, gamle skrifter og bøger, hedder det i forslaget.

Et strammere system med certifikater skal indføres for import af andre former for kulturelle værdier.

Desuden skal EU-landenes toldmyndigheder have mere magt til at beslaglægge kulturgenstande, hvis der er tvivl om, hvorvidt de er handlet lovligt.

Forslaget skal nu forhandles med EU-landene og Europa-Parlamentet.

De nye regler skal efter planen gælde fra 2019. Det skal give tid til at få nye toldregler og systemer for licenser og certifikater på plads.

Interpol har vurderet, at der samlet set er milliarder i omløb på det sorte marked for kunst i Europa.

Det er et marked, der er på vej til at blive lige så lukrativt som handel med narko, våben og forfalskede varer, mener Interpol.