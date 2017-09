EU vil slå ned på misbrug af støtte til europæiske partier

Timmermans vil ikke give eksempler på misbrug, da flere sager endnu ikke er færdigbehandlet.

- Men disse forslag til at justere den nuværende lovgivning går ikke ind på nogen måde og dikterer, hvilke programmer europæiske partier skal følge.

- Det står partierne frit for at tale om det, de tror på - også hvis det betyder, at de er anti-EU eller EU-skeptiske. Det er ikke det, det handler om, siger han.

Planen er en del af kommissionens plan om at gøre EU mere demokratisk, da mange borgere i unionen klager over, at unionen er for langt fra borgerne.

Tiltaget forventes at træde i kraft før næste valg til Europa-Parlamentet, der skal foregå i 2019.

Der er allerede rejst adskillige sager med beskyldninger om misbrug af EU-midler.

Dansk Folkepartis EU-parlamentariker Morten Messerschmidt er en af dem, der er blevet anklaget for misbrug.

Sagen undersøges i øjeblikket af EU's antisvindelenhed, Olaf. Dansk Folkeparti har allerede betalt 2,6 millioner kroner tilbage.