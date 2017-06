EU vil ruste op med milliarder til forsvarsteknologi

EU-Kommissionen har onsdag fremlagt budgettet for Den Europæiske Forsvarsfond. Fonden skal koordinere europæiske investeringer i forskning inden for nye forsvarsteknologier.

Herefter foreslår kommissionen en investering på 500 millioner euro for 2019-2020. Med mulighed for at sætte det op til 1,5 milliarder euro årligt fra 2021.

Fonden blev første gang foreslået af kommissionens formand Jean Claude Juncker tilbage i 2016. Den skal forhandles endeligt på plads mellem medlemsstaterne og Europa-Parlamentet.

Foruden de mange millioner euro til fonden lægger kommissionen op til et generelt forandret og tættere europæisk samarbejde omkring forsvar. Det fremlægges i et refleksionspapir om forsvar, der også er offentliggjort onsdag.

Papiret indeholder ikke forslag til lovgivning. Men den kan ifølge EU's udenrigschef, Federica Mogherini, ses som en menu med forskellige variationer af et øget samarbejde, som EU-landene kan vælge imellem.

Blandt andet foreslås muligheden for et fælles forsvar i EU. Det vil gøre det muligt for EU at udføre højrisiko forsvarsoperationer.

Ifølge udenrigschefen er der ikke mulighed for mindre samarbejde omkring forsvaret i refleksionspapiret. Det skyldes, at man har opbakning til at styrke forsvaret blandt borgerne i EU.

- Vi bevæger os hurtigt frem på området for sikkerhed i den Europæiske Union, kommissionen akkompagnerer og støtter determinationen hos medlemslandene, siger Federica Mogherini.

Til trods for flere vidtgående forslag understreger hun, at selv de mest ambitiøse forslag "på inden måde subsidierer eller erstatter Nato".

EU skal understøtte Nato, lyder det fra udenrigschefen. Samtidig fortæller hun, at EU og Nato senere på ugen offentliggør en rapport om fremskridt inden for fælles målsætninger.

Danmark har forbehold på området for forsvar i EU. Vi er derfor ikke omfattet af EU's beslutninger vedrørende forsvar.