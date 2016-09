EU vil hjælpe musikere og medier med copyright-reform

Sådan lyder det fra EU-Kommissionen, der lægger op til at modernisere copyright-reglerne for brug af nyheder, bøger, film og musik. Målet er at bringe reglerne på omgangshøjde med borgernes nye brug af indhold på internettet.

Kunstnere og medier skal sikres øget betaling for det indhold, der deles digitalt. Det vil til gengæld sikre, at brugerne får glæde af mere og bedre indhold.

- Jeg ønsker, at journalister, forfattere og personer, der offentliggør indhold, vil få en fair betaling for deres arbejde. Uanset om det er lavet i et studie eller hjemme i deres stue.

- Uanset om det bliver delt offline eller online, og om det bliver offentliggjort via en kopimaskine eller via hyperlink på nettet, siger EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, i sin state of the union-tale onsdag.

Dermed kan EU-Kommissionen være på vej ind i et opgør med eksempelvis Google og Reddit om betaling til nyhedsmedier for at bruge nyheder.

Kommissionen lægger også op til, at videoplatforme som YouTube skal bruge teknologi, som kan opfange og sikre, at overtrædelser af copyright bliver stoppet. Det er et stort ønske fra musikere, der mener, at deres musik bliver delt via tjenesten.