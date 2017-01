Artiklen: EU vil give Danmark lov til at forlænge grænsekontrol igen

EU vil give Danmark lov til at forlænge grænsekontrol igen

Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Østrig må have grænsekontrol i tre måneder mere, mener EU-Kommissionen.

Ved den seneste forlængelse af grænsekontrollen signalerede EU-Kommissionen ellers, at det formentlig ville være sidste gang, at der blev givet lov til det.

Danmark og fire andre Schengen-lande skal endnu engang have lov at forlænge deres grænsekontroller med tre måneder.

Sammen med Danmark er det Sverige, Norge, Tyskland og Østrig, der har indført midlertidig grænsekontrol i kølvandet på migrationskrisen.

EU's migrationskommissær, Dimitris Avramopoulos, siger, at EU-Kommissionen er fast besluttet på at få afviklet de midlertidige grænsekontroller i Schengen-området "så hurtigt som muligt".

Men selv om meget er gjort for at styrke den ydre grænsekontrol, er der et stykke vej endnu, erkender EU-Kommissionen.

- Derfor anbefaler vi, at Rådet tillader medlemslandene at fortsætte deres begrænsede og midlertidige indre grænsekontrol i tre måneder mere - under strenge betingelser og kun som en sidste udvej, siger Avramopoulos.

Den nuværende grænsekontrol udløber 12. februar, men alle fem lande skal ifølge EU-Kommissionens forslag nu have lov at forlænge kontrollen frem til maj.