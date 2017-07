EU vil begrænse eksport af gummibåde og påhængsmotorer

I stedet har ministrene lavet en aftale, der skal forsøge at sætte en kæp i hjulet på menneskesmuglernes erhvervelse af gummibåde, som de bruger til at fragte flygtninge og migranter i på Middelhavet.

Med aftalen kan EU-lande forbyde eksport af påhængsmotorer og gummibåde til Libyen, hvis der er begrundet frygt for, at bådene vil blive brugt af smuglere eller til menneskesmugling.

Aftalen vil sandsynligvis i stort omfang være symbolsk. Mange gummibåde kan erhverves fra eksempelvis Kina.

Men ifølge udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA) bidrager aftalen alligevel til at stoppe tilstrømningen.

- De enkelte ting er ikke noget, der har den store effekt. Men jeg tror, vi kan få strikket en pakke sammen, der kommer til at have en effekt, siger han.

Forud for mødet med udenrigsministrene har Italiens premierminister, Matteo Renzi, advaret om, at Italien kan se sig tvunget til at udstede midlertidige visum, så migranter kan rejse videre fra Italien til resten af Europa.

Men ifølge Anders Samuelsen fremsatte Italien ikke konkrete krav til Europa på dagens møde.

EU's ministre udtrykte dog ifølge ministeren forståelse for Italiens frustration.

- Der er en stigende erkendelse af, at Italien ikke kan stå med problemet alene, siger Samuelsen.

Han brugte dog også mødet til at påpege, at flere lande - herunder Sverige og Danmark - også har måttet tage store mængder af flygtninge.

EU's udenrigsministre blev på mødet også politisk enige om, at der er et behov for fortsat at træne den libyske kystvagt af EU's kyst- og redningsvagt Operation Sophia, oplyser EU's udenrigschef, Federica Mogherini, på et pressemøde.

Foruden spørgsmålet om tilstrømningen af migranter var Nordkorea, situationen i Venezuela og den politiske situation i Libyen emner, der blev diskuteret på mødet, fortæller Mogherini.