EU vil arbejde med og ikke imod briter for at få fair aftale

EU vil arbejde sammen med Storbritannien - og aldrig imod Storbritannien - for at få en fair aftale.

Barnier siger, at "det er i vores fælles interesse at opbygge et nyt partnerskab" mellem EU og Storbritannien efter den britiske exit.

- Der vil ikke være nogen fjendtlighed fra min side, siger Barnier på et fælles pressemøde med den britiske chefforhandler, brexitminister David Davis.

- Jeg vil udvise en konstruktiv holdning solidt baseret på de 27's interesser og opbakning, siger Barnier.

David Davis erklærer sig opmuntret af "den konstruktive tilgang, som begge sider har indtaget".

- Det var klart lige fra starten, at vi begge ønsker at opnå det bedst mulige resultat og det stærkest mulige partnerskab, siger Davis.

- Et, der virker for Storbritannien og for EU, siger han.