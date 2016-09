EU-topfolk forsøger at formilde vrede tyrkere

Men der synes ikke at være udsigt til, at EU vil give sig i spørgsmålet om visumfrihed for tyrkere.

To af EU's topfolk forsøgte fredag at gyde olie på vandene i forhold til Tyrkiet. De lovede under et besøg i den tyrkiske hovedstad, Ankara, tættere handelsforbindelser og fortsat samarbejde om de mange flygtninge, der strømmer til Europa.

Besøget fra EU's udenrigschef, Federica Mogherini, og udvidelseskommissær Johannes Hahn finder steder næsten to måneder efter det fejlslagne militærkup i Tyrkiet.

Mange tyrkere var oprørte over, hvad de opfattede som Europas passivitet over for kuppet 15. juli. Over 240 mennesker blev dræbt.

Fra officiel side blev det kaldt fremmedfjendsk og en stærkt uvenlig handling over for præsident Recep Tayyip Erdogan.

- Jeg var, som jeg husker det, den første, som i de dramatiske timer offentligt kommunikerede behovet for et stærkt forsvar for de valgte institutioner, siger Mogherini på et pressemøde.

- Det vigtigste element i det, vi er blevet enige om, er at tale mere med hinanden og i mindre grad om hinanden, og om at vise vores fulde respekt, understreger hun.