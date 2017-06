EU-talsmand: VW tilbyder ejere af snydebiler ekstra garanti

Den tyske bilgigant blev i 2015 afsløret i at have udstyret millioner af biler med snydesoftware. Formålet var at skjule bilernes egentlige udledning af kulstofilter.

EU har længe forsøgt at lægge pres på VW for at få virksomheden til at udbetale kompensation til de berørte bilejere i Europa.

Et tilbud om forlænget garanti er det første udspil fra den tyske koncern, siden VW tilbød alle berørte bilejere at møde på et værksted for at bringe deres dieselbiler på højde med gældende EU-lov.

EU's forbrugerkommissær, Vera Jourová, har holdt en stribe møder med VW's ledelse om sagen. Fra kommissærens side har møderne taget udgangspunkt i, hvorfor VW betaler erstatning til kunder i USA og ikke i Europa.

Men EU's magt på dette område er begrænset. Det vil være op til medlemslandene at fremføre den slags krav.

EU-Parlamentet vedtog tidligere på året en stribe tiltag, der skal forhindre nye sager om snyd med bilers forurening.

Det var en direkte reaktion på skandalen hos den tyske bilkoncern, der står bag en række europæiske bilmærker, blandt andet Volkswagen, Audi, Skoda og Porsche.