EU slår igen fast at grænsekontrol stopper om to måneder

- Hvad angår de interne grænsekontroller nærmer vi os afslutningen på denne periode inden for to måneder, siger Avramopoulos på et pressemøde i Bruxelles.

Han siger dog samtidig, at EU-Kommissionen "meget snart" vil spille ud med et forslag om at reformere reglerne for grænsekontrol i Schengen-området.

Danmark indførte grænsekontrol 4. januar sidste år. Den er siden forlænget flere gange og står nu til at udløbe 12. november.

Sverige, Norge, Tyskland og Østrig har også indført midlertidig grænsekontrol som følge af migrationskrisen.

Men det skal alt sammen slutte om to måneder, fastslår Avramopoulos.

Han siger, at Schengen-samarbejdet om åbne indre grænser er den "største præstation i europæisk integration".

- Vi må forsvare Schengen, siger Avramopoulos.

Han mener samtidig, at der er ved at være godt styr på migrationskrisen.

- Hovedårsagen, som beslutningen byggede på, findes ikke længere, siger EU-kommissæren.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) havde i maj et møde med Avramopoulos i Bruxelles.

Her sagde hun, at Danmark foreløbig har brug for at blive ved med at have grænsekontrol.

- Til syvende og sidst er det Danmark, der beslutter sig for, om vi skal bevare grænsekontrollen, sagde Støjberg i forbindelse med mødet.

- Det er klart, at der er nogle Schengen-regler også. Men det må nødvendigvis være sådan, at vi melder os ind i den virkelige verden.

- Og i den virkelige verden er der behov for grænsekontrol, så længe der ikke er styr på de ydre grænser til EU, sagde hun.

EU-Kommissionen har tidligere peget på, at der kan indføres andre tiltag, når grænsekontrollen udfases.

Og det kan måske endda vise sig at virke bedre end stationær kontrol, har det lydt.

EU-Kommissionen har således peget på, at landene for eksempel kan styrke politiets kontrol i grænseområder og ved populære rejseruter.

Schengen-reglerne tillader midlertidig grænsekontrol mellem medlemslandene i helt ekstraordinære situationer i op til to år.