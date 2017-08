EU ser ingen større fremskridt i forhandlinger om brexit

- I løbet af denne uge har vi fået klarhed på en række områder, siger Barnier på et pressemøde i Bruxelles.

- Men der har ikke været nogen afgørende fremskridt inden for nogen af de væsentlige emner, siger han videre.

Barnier fremhæver dog, at der har været en "frugtbar" diskussion i forhold til at undgå problemer ved grænsen mellem Irland og Nordirland.

Dette punkt er et af tre, som er EU's hovedprioriteter i forhandlingerne.

De to øvrige punkter handler for det første om at få styr på, hvor meget Storbritannien skal betale til EU's kasse inden sin udtræden. For det andet drejer det sig om, hvilke rettigheder EU-borgere bosat i Storbritannien skal have efter brexit.

Den britiske brexit-minister, David Davis, slår en lidt mere positiv tone an. Han så dog gerne EU udvise lidt større fleksibilitet ved forhandlingsbordet.

- Vi har set konkrete fremskridt, men der er stadig et stykke vej endnu, siger Davis.

Barnier mener omvendt, at briterne kræver "det umulige" - blandt andet ved gerne at ville have indflydelse på reglerne for EU's indre marked, selv efter at de har forladt det.

Der er også stor uenighed om EU-Domstolens rolle efter brexit.

Det er godt et år siden, at briterne ved en folkeafstemning stemte for at forlade EU som det første medlem i unionens historie.

Storbritannien satte i marts formelt gang i en toårig proces, der skal ende med exit fra EU i 2019.