EU sætter ind med nye russer-sanktioner i anspændt tid

Forholdet til Rusland fortsætter med at være anstrengt i den vestlige verden.

Samtidig rammer sanktionerne tre firmaer, der er involveret i salg af turbiner fra tyske Siemens til det russisk annekterede Krim.

Rusland har fredag aften reageret ved at kalde EU's træk for fjendtligt.

Det "giver anledning til beklagelse", siger den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov.

EU's sanktioner kommer kun to dage efter, at den amerikanske præsident modvilligt underskrev en lov med nye sanktioner mod Rusland.

Modvilligt, fordi præsidenten arbejder på at få et bedre forhold mellem de to lande.

Loven vil begrænse Donald Trumps mulighed for på egen hånd at ophæve eller lempe sanktioner mod Rusland igen.

Efter at have underskrevet sanktionerne kaldte Trump forholdet til Rusland for "historisk dårligt" på Twitter.

Torsdag var Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, også i medierne. Han beskrev Vestens forhold til Rusland som værende på sit mest anstrengte niveau siden den kolde krig.

Det dårlige forhold er fredag blevet bekræftet fra russisk side. Den russiske præsident har erklæret sig helt enig med sin amerikanske kollega i, at forholdet mellem de to lande skraber bunden.

- Faren ligger i det dårlige samspil og samarbejde om emner, der har afgørende betydning for vore to lande og befolkninger, sagde talsmand Dmitrij Peskov i Kreml fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.