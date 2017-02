EU-præsident glad for sit nye kælenavn: Vores Donald

EU-præsident Donald Tusk afviser på et pressemøde halvvejs i fredagens EU-topmøde i Maltas hovedstad, Valletta, at han har fået hug for, at han i et brev har nævnt Trump som en trussel i samme åndedrag som Rusland og Kina.

Det bedste bevis for EU-ledernes opbakning er ifølge Tusk, at han selv på topmødet har fået et nyt kælenavn: "Vores Donald".

- Der var en meget lovende atmosfære - også i vores diskussion om den nye administration i USA.

- Vi har forskelligt temperament og forskellige måder at udtrykke os på.

- Men vi har kun ét mål, nemlig at beskytte vores europæiske interesser. Og hvad angår substansen, fik jeg fuld opbakning i min vurdering af, hvad der er de virkelige udfordringer for Europa, siger Tusk.

Topmødets vært, den maltesiske premierminister, Joseph Muscat, forsøger også at lægge en dæmper på opfattelsen af, at der skulle være en reel konflikt under opsejling over Atlanten eller internt i EU.

- Der er ingen antiamerikansk følelse. Der er en følelse af, at vi er nødt til at forholde os til USA.

- Men vi er nødt til at vise, hvor behovet er, og vi kan ikke forholde os tavst, når der er principper på spil. Og vi skal tale klart og tydeligt, når vi føler, at de principper bliver trådt under fode, siger Muscat.