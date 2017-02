EU-præsident Donald Tusk anslår en optimistisk tone, før han fredag sidder for bordenden ved EU-ledernes forsøg på at finde ud af, hvordan de sætter en prop i strømmen af migranter, der kommer til EU over Middelhavet fra Libyen. "Løsningen er inden for rækkevidde", siger Tusk.

EU-præsident før topmøde: Vi kan lukke libysk migrantrute

Sådan lyder advarslen fra Maltas premierminister, Joseph Muscat. Han er fredag vært for et topmøde for de 28 EU-landes stats- og regeringsledere i Maltas hovedstad, Valletta.

Hvis ikke EU-landene griber ind nu, så vil man i foråret stå over for en genopblusset migrationskrise med udgangspunkt i Libyen.

Her ventes EU-lederne at enes om at øge hjælpen til Libyen for at bremse strømmen af migranter.

EU-præsident Donald Tusk er optimistisk. EU-landene har allerede "bevist", at de kunne lukke ruten i det østlige Middelhav, mener han.

Efter at EU i marts sidste år indgik en aftale med Tyrkiet, er strømmen af bådflygtninge til Grækenland næsten stoppet.

- Nu er det tid til at lukke ruten fra Libyen til Italien. Jeg kan forsikre, at det er inden for vores rækkevidde, siger Tusk.

I et lækket udkast til topmødets sluterklæring har EU-landene dog udeladt nogle af de mest kontroversielle forslag. Blandt andet at oprette modtagecentre i Libyen, hvor man ville registrere asylansøgerne - og i vidt omfang afvise dem.

EU-landene kan heller bare kopiere Tyrkiet-aftalen til Libyen, da den FN-støttede regering i Tripoli ikke kontrollerer hele landets territorium. Libyen har med andre ord ikke en centralmagt, der kan håndhæve aftalen.

EU-landene ventes i stedet at vedtage ti tiltag for blandt andet at hjælpe Libyen med bedre at patruljere sine kyster og landegrænsen mod syd.

Den krydses især af migranter fra Nigeria, Eritrea, Guinea, Elfenbenskysten og Gambia, der ønsker en bedre fremtid i det mere velstående Europa.

I modsætning til dem, der er kommet via Tyrkiet, er der ikke primært tale om flygtninge fra krigszoner som Syrien.

Derfor er der god grund til at stoppe dem senest i Libyen. Mange har nemlig ikke krav på beskyttelse i Europa og står derfor til hjemsendelse.

Human Rigts Watch og Amnesty International advarer dog imod at lukke søgrænsen til EU, så migranterne må blive i Libyen.

- EU's forsøg på at stoppe bådene fra Libyen er et forsøg på at outsource ansvaret til én part i et land, der er sønderrevet af konflikt. Et land, hvor migranterne oplever hårrejsende overgreb, siger Judith Sunderland fra Human Rights Watch i en pressemeddelelse.

Libyens premierminister, Fayez al-Sarraj, fra den FN-støttede regering i Tripoli er dog åben for at lade den libyske flåde samarbejde med EU. Det kræver dog, at Libyen får hjælp til at modernisere flåden. Og flere penge, siger han.