EU-præsident: Modstand mod EU begynder at svinde ind

- Vi kan roligt sige, at vi mødes i en anden politisk kontekst, end den der var for få måneder siden, hvor anti-EU-kræfterne var i fremmarch.

- Den nuværende udvikling på kontinentet ser ud til at indikere, at vi langsomt drejer om et hjørne, skriver han.

Donald Tusk skriver, at "i mange af vores lande begynder de politiske partier, der har opbygget deres popularitet på anti-EU-meninger, at svinde ind".

- Vi er vidner til tilbagekomsten af EU som en løsning i stedet for et problem, skriver Tusk.

Hans brev kommer kun få dage efter det franske parlamentsvalg, hvor den nyvalgte og EU-positive præsident, Emmanuel Macron, sikrede sig absolut flertal.

I maj sejrede Macron stort over den højrenationale Marine Le Pen i kampen om præsidentposten.

I sit brev understreger EU-præsidenten dog, at han ikke er naiv, hvad angår EU.

Der skal arbejdes blandt de resterende 27 EU-lande på at sikre fremskridt i Europa, lyder det.

Derfor ønsker han på topmødet, at EU bevæger sig fremad på tre politiske områder, skriver han.

Det gælder indsatsen for at imødegå sikkerhedstruslerne mod Europa, ukontrolleret globalisering og ulovlig migration.

EU-debatten om sikkerhedstrusler kommer efter den række af angreb, der på det seneste har fundet sted i Storbritannien, Frankrig, Sverige, Tyskland og Belgien.

Lederne skal også diskutere global handel, og hvordan man undgår, at den truer job i Europa.

Tusk ønsker desuden, at EU-toppen enes om at give flere penge til Libyens grænse- og kystvagt, der forsøger at stoppe migranter i at krydse havet for at komme til Europa.