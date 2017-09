EU-politikere: Tåbeligt at fortsætte Tyrkiet-forhandlinger

Forhandlingerne om et tyrkisk medlemskab af EU kan ikke fortsætte, som det gør nu. Sådan lyder det fra flere parlamentsmedlemmer under en debat om emnet tirsdag ved parlamentets samling i Strasbourg.

Når EU's stats- og regeringschefer til oktober mødes i Bruxelles for at drøfte EU's forhold til Tyrkiet, er det med en klar anbefaling fra flere medlemmer af EU-Parlamentet.

Som situationen er nu, er det tåbeligt at fortsætte forhandlingerne, påpeger David McAllister, fra parlaments store kristendemokratiske gruppe EPP.

- Det er tåbeligt at fortsætte forhandlingerne, sådan som det skrider frem. Men vi ved, at det er medlemslandene, der skal tage den beslutning, siger han.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, har lovet at stoppe forhandlingerne, og det er på hendes initiativ, at sagen bliver taget op med EU's andre regeringschefer.

Det oplyste hun i begyndelsen af september i den igangværende tyske valgkamp.

Det er vigtigt, at EU siger klart og tydeligt fra overfor den tyrkiske præsident Erdogan, og at forhandlingerne om medlemskab stopper nu, siger danske Jeppe Kofod (S), der er med i parlamentets socialdemokratiske gruppe.

- Det er også et signal til alle andre lande, der ønsker at blive medlem af EU, om, at det ikke er en gratis omgang. Man skal leve op til nogle helt fundamentale principper om det retlige, demokrati og menneskerettigheder.

- Det er det, som vi står for i Europa. De værdier går vi aldrig på kompromis med, siger han.

Mens parlamentet flere gange har opfordret til, at forhandlingerne mellem Tyrkiet og EU bliver stoppet, er det op til de andre EU-instanser at reagere, vurderer Marietje Schaake fra den liberale gruppe.

- Vi skal sikre os, at fremtidige aftaler bygger på lige værdier, siger hun.

- Jeg mener, at det er godt, at parlamentet har været vedholdende. Vi opfordrer Kommissionen og rådet til at komme med et klart svar i næste måned.

Forhandlingerne om tyrkisk medlemskab i EU blev indledt i 2005.