EU-parlamentarikeres giftbekymringer afvises af kommissær

Han var kaldt til EU-Parlamentet for at svare på medlemmernes kritiske spørgsmål til proceduren for godkendelse af stoffet glyfosat. Stoffet er den aktive ingrediens i Round Up.

Selv efter en næsten 20 minutter lang tale af kommissæren, var det meget få parlamentarikere, der roste ham.

Flere kaldte kommissionens håndtering af sagen for en skandale og en farce. Andre opfordrede til, at parlamentet indleder en uafhængig kulegravning af forløbet.

Den danske parlamentariker Christel Schaldemose (S) er en af dem, der kritiserer kommissionens procedure.

Hun erkender, at godkendelsen nok ikke trækkes tilbage. Men hun mener, at kommissionen burde kræve, at producenten beviser, at stoffet ikke er farligt. Det er det såkaldte forsigtighedsprincip.

- Der er jo den mulighed i EU-lovgivningen, at man kan bruge forsigtighedsprincippet. Så hvis der er tvivl, og det synes vi, der er, bør man overveje den mulighed, siger hun.

Glyfosat har længe været et betændt debatemne i Europa. Grønne partier taler for forbud og begrænsninger. Landmænd mener, at stoffet er nødvendigt for blandt andet at bekæmpe ukrudt.

Kommissionen forlængede sidste år godkendelsen af stoffet. Dermed skulle man tro, der var lagt lidt låg på debatten.

Men en retssag i USA har sået tvivl om den dokumentation, som forskere fra Det Europæiske Fødevareagentur (Efsa) og Det Europæiske Kemikalieagentur (Echa) har brugt til at sikkerhedsgodkende stoffet.

Dokumenter fra den amerikanske retssag viser, at Monsanto, der producerer glyfosat, står bag flere af de undersøgelser, der af forskerne blev brugt som dokumentation.

Ved tirsdagens session i parlamentet argumenterede kommissæren dog for, at både Efsa og Echa konkluderer, at deres sikkerhedsgodkendelser står ved magt. Også uden konklusioner fra Monsantos undersøgelser.

- Eksperterne havde adgang til rådata, og de nåede frem til egne og uafhængige konklusioner. Ikke andres konklusioner, lød det fra kommissæren.