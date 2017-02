EU-parlamentariker: Handelsaftale betyder flere danske job

- Det her er en festdag. EU-Parlamentets ja til aftalen betyder flere danske arbejdspladser og giver danske virksomheder fri adgang til 35 millioner købedygtige canadiere, siger han.

Aftalen mellem EU og Canada har ellers mødt meget modstand på sin vej til vedtagelse.

Kritikerne er blandt andet bekymret for, at aftalen kan hæmme EU-landenes muligheder for at tage hensyn til miljøet og samtidig bane vejen for flere store handelsaftaler.

Men ifølge Jeppe Kofod skal danskerne ikke bekymre sig over aftalen.

- Jeg giver ikke køb på hverken vores rettigheder eller standarder, og derfor har vi også krævet garantier herfor i aftalen. Det har vi fået, og derfor kan jeg støtte aftalen, siger Jeppe Kofod.

EU-Parlamentet, der er samlet i Strasbourg i Frankrig, vedtog handelsaftalen med 408 stemmer for og 254 stemmer imod. 33 af parlamentets medlemmer valgte ikke at stemme.

Aftalen fjerner over 99 procent af handelsbarriererne mellem EU og Canada, som er en af verdens ti største økonomier.