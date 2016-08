EU-ordfører opfordrer Danmark til at kræve Apple-millioner

- Danmark skal selvfølgelig have sin andel af det beløb. Så Apple betaler den retmæssige skat i Danmark af det, de har tjent i Danmark, siger Jeppe Kofod.

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, har tirsdag præsenteret kravet til den irske regering.

EU-Kommissionen fastslår, at en for Apple fordelagtig skatteaftale med skatteprocenter tæt på nul er ulovlig.

Vestagers folk anslår, at det skyldige beløb i perioden 2003 til 2014 er omkring 13 milliarder euro plus renter. Det ligger dog ikke endeligt fast.

Kommissionen siger, at Apple via en kreativ konstruktion har kanaliseret alle indtægter fra salg i EU-lande til et hovedkvarter i Irland. Dette hovedkvarter er ifølge EU en papirkonstruktion.

- EU-Kommissionen opfordrer EU's medlemslande, herunder Danmark, til at forfølge denne sag over for Apple og Irland. Jeg vil opfordre regeringen og Skat til at følge op og sige, at vi vil have vores andel af denne manglende skattebetaling, siger Kofod.

Både Irland og Apple har protesteret. De har sagt, at afgørelsen vil blive anket til EU-Domstolen.

Ifølge EU-reglerne skal Irland alligevel opkræve restskatten, og de kan så overflyttes til en spærret konto, indtil en afgørelse foreligger.

Apple nåede i 2014 ned på at betale blot 0,005 procent i skat til Irland. Irland fik til gengæld arbejdspladser og skatteindtægter, hvoraf hovedparten ifølge EU retmæssigt bør tilfalde andre EU-lande.