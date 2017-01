Send til din ven. X Artiklen: EU optrapper indsats for at bremse migranter fra Libyen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

EU optrapper indsats for at bremse migranter fra Libyen

EU frygter, at en ny bølge af migranter i år vil tage turen over Middelhavet i håb om at nå frem til Europa.

Verden - 25. januar 2017 kl. 13:53 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

EU skal optrappe indsatsen for at bremse menneskestrømmen over Middelhavet især fra Libyen, efter at over 180.000 migranter sidste år ankom til Italien. Det foreslår EU-Kommissionen onsdag i et nyt udspil, som EU's stats- og regeringschefer skal diskutere på et topmøde på Malta i næste uge.

EU frygter, at foråret vil få en ny omfattende bølge af afrikanske migranter til at tage turen over Middelhavet i håb om at nå frem til Europa. Formanden for EU-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, siger, at "alt for mange mennesker dør stadig på Middelhavet". - Vi har gjort en del for at håndtere situationen, men vi må gøre mere, siger Juncker. Han siger, at der først og fremmest er brug for stabilitet i Libyen og hele regionen. Ifølge den nye plan skal EU udvide støtten til den libyske kystvagt og flåde yderligere. Kampen mod menneskesmuglere skal desuden optrappes ved at styrke samarbejdet med flere nordafrikanske landes grænsemyndigheder. EU skal også hjælpe Libyen med bedre kontrol af grænsen mod syd til Niger og Chad, hvor mange afrikanske migranter kommer igennem på vejen op til Middelhavet. I det hele taget skal EU forsøge at bremse strømmen af migranter gennem mere dialog og operationelt samarbejde med partnere i Nordafrika, hedder det i forslaget.