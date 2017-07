EU og Japan indgår verdens største frihandelsaftale

Det meddeler Japans premierminister, Shinzo Abe, EU's præsident, Donald Tusk, og EU's kommissionsformand, Jean-Claude Juncker, på et pressemøde ved et ekstraordinært topmøde i Bruxelles.

- Selv om nogen siger, at det er isolationismens tid, og at desintegration kommer tilbage, demonstrerer vi, at det er ikke tilfældet. Verden behøver ikke gå 100 år tilbage. Snarere tværtimod.

- Og ved I hvorfor denne aftale var mulig? Fordi den ikke kun handler om fælles handelsinteresser. Den handler mest af alt om de fælles værdier, der understøtter vores samfund, siger Donald Tusk ved pressemødet.

Han henviser til, at parterne foruden en økonomisk aftale om frihandel har forhandlet om strategisk samarbejde for godt 30 sektorer - herunder klima og cybersikkerhed.

Der er endnu et stykke til en endelig aftaletekst. Men fordi parterne har erklæret sig politisk enige om principperne for aftalerne, er de største stridigheder mellem dem fejet af bordet.

Den økonomiske aftale om frihandel vil blive verdens hidtil mest omfattende og største. Fordi de to parter tilsammen står for 28 procent af verdens globale bruttonationalprodukt.

Den er kommet på plads efter fire års forhandlinger. Men de seneste måneders politiske klima med den nye amerikanske præsident, Donald Trump, har skubbet til forhandlingerne.

Det er derfor heller ikke tilfældigt, at parterne enes blot én dag før verdenslederne mødes Trump til G20 forhandlinger i Hamburg, vurderer International chef i Dansk Erhverv, Kasper Ernest.

- Det her er et vink med en vognstang til Donald Trump om, at to af verdens største økonomier, de ser en anden vej frem, end han gør, siger han.

Fremadrettet starter nu en proces, hvor den endelige aftaletekst skal formuleres, og aftalen skal ratificeres.

Hvordan ratificeringen skal ske er endnu uvis. Men det er sandsynligt, at aftalen skal igennem samme proces som EU's frihandelsaftale med Canada (Ceta), hvor alle EU-lande skulle godkende aftalen.

Ceta-aftalen stødte på problemer undervejs, da den vallonske delstatsregering i Belgien blokerede for aftalen.

Men i Dansk Erhverv, tror man ikke, at frihandelsaftalen med Japan løber ind i samme problemer.

- Det er ikke noget vi som sådan frygter. Jeg tror, vi har lært rigtig meget af Ceta-aftalen. Jeg tror også, at der er taget højde for mange af de bekymringer, der var omkring Ceta, i Japan-aftalen.

- Dermed starter man ikke på samme måde fra nul i forhold til at finde en enighed, siger han.