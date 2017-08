EU-observatører ser ikke tegn på snyd ved kenyansk valg

Udtalelserne kommer, efter, at oppositionslederen, Raila Odinga, onsdag beskyldte valget for at være hacket, og at man ikke kan stole på resultaterne.

Den tidligere amerikanske udenrigsminister John Kerry har også været ude at udtale sig om valget.

Han har stået i spidsen for The Carter Centers overvågning af valget, og han udtaler, at valgsystemet har fungeret solidt.

- Der har været en meget detaljeret optælling af stemmerne, og hvis sikkerhedsforanstaltningerne følges, kan kenyanerne stole på, at deres stemme er registreret korrekt, siger John Kerry.

Kenyas uafhængige valgkommission, IEBC, har en uge til at offentliggøre resultatet af valget. Men de foreløbige resultater tyder på, at Uhuru Kenyatta bliver genvalgt som Kenyas præsident.

Der har i alt været over 400 observatører af valget. De foreløbige vurderinger fra observatørerne ser dog ikke ud til at tilfredsstille oppositionen.

De hævder, at de har beviser for, at Odinga har vundet valget. De kræver derfor, at Raila Odinga bliver indsat som præsident.