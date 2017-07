EU nærmer sig kriterier for hormonforstyrrende stoffer

Repræsentanter for EU-medlemslandene har tirsdag stemt for et forslag fra EU-Kommissionen om, hvordan hormonforstyrrende stoffer i pesticider og biocider skal udpeges.

Dermed er man et skridt nærmere et egentlig europæisk system for at udpege hormonforstyrrende stoffer. Sådan lyder det fra EU-kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed, Vytenis Andriukaitis.