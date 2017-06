EU-ministre vil lukke kontrolhul med nyt indrejsesystem

Fredag eftermiddag er ministrene blevet enige om et nyt rejse- og godkendelsessystem, kaldet Etias, der skal være med til at skærpe sikkerheden efter de mange terrorhandlinger i EU.

- Etias vil hjælpe med at forbedre sikkerheden og beskytte vores borgere. Det vil kræve, at dem der ikke har et visum skal tjekkes inden deres indrejse for at sikre Schengen-området.

- Enhver der kan udgøre en risiko vil blive forhindret i at indrejse, lyder det fra det maltesiske formandskab i en pressemeddelelse.

Systemet blev først fremlagt af kommissionen tilbage i november 2016 og skal nu tages videre til EU-Parlamentet, hvor det skal stå sin prøve.

Tanken bag systemet er lig det amerikanske Esta-system, som mange danskere er stødt på i forbindelse med indrejse i USA.

Ligesom med Esta ønsker EU-Kommissionen, at personer fra visumfritagede lande skal udfylde et online-ansøgningsskema for at blive forhåndsgodkendt til indrejse.

Der er ikke tale om et visum, men en forhåndsgodkendelse.

Med ansøgningsskemaet vil EU krydstjekke oplysninger med en stribe databaser.

På den måde ønske man at opfange, om eventuelt farlige eller eftersøgte personer prøver at komme ind i Europa.

Det nye system vil sikkerhedstjekke rejsende fra omkring 60 lande, der ellers er fritaget for krav om visum.

Processen vil tage et par minutter, mens den rejsendes navn og data bliver kontrolleret i store europæiske databaser, herunder i Schengen-systemet, Europol og Interpol.

Det kommer til at koste 5 euro (omkring 37,50 kroner) at indhente en forhåndsgodkendelse til indrejse.

Godkendelsen gælder så i op til fem år, eller indtil passet udløber, er det blevet foreslået af EU-Kommissionen.

Pengene skal gå til at finansiere den nye europæiske indrejsekontrol, der ventes at være klar i 2020.