EU-ledere afgør agenturers skæbne til november

Det lover EU-præsident Donald Tusk, der torsdag aften meddeler på Twitter, at EU-lederne er blevet enige om proceduren for placeringen af agenturerne.

Det vil være et forenet EU, der stemmer om placeringen af to eftertragtede agenturer til efteråret.

- Enighed. EU27 vil med afstemninger i november beslutte omplaceringen af EU-agenturer, der i øjeblikket er placeret i Storbritannien. Dette bekræfter enigheden hos EU27. Reducerer brexit-usikkerheden, skriver han.

Placeringen af lægemiddelagenturet (EMA) og den europæiske bankmyndighed (EBA) er ellers et punkt, der fået de spidse albuer frem hos EU-landene.

For stort set alle lande - herunder Danmark - ønsker at tiltrække mindst ét af de to agenturer.

Torsdag aften er der dog enighed om både tidsplan og procedure.

Lederne er med deres aftale gået væk fra at stemme om agenturerne på deres planlagte topmøde i oktober.

I stedet skal afstemningen ske på et mindre profileret møde for EU-landenes europaministre i november.

Senest 31. juli skal de interesserede lande formelt søge om at huse agenturerne.

Herefter er det op til EU-Kommissionen at vurdere, om landene lever op til seks objektive kriterier. Kommissionen skal dog ikke rangere landene.

Disse vurderinger vil de europæiske stats- og regeringsledere vende på topmødet i oktober.

Men når europaministrene til november skal stemme om placeringen, vil de ikke være forpligtet til at følge kommissionens anbefalinger.

Det er især diskussioner om vægtningen af de seks objektive kriterier, der har givet uenigheder blandt EU-landene op til topmødet.

Her har nogle lande stået stejlt på kriteriet om, at agenturer skal ligge geografisk spredt.

Andre har anset det for vigtigst, at agenturerne fungerer fra den dag, briterne forlader EU.

Danmark er blandt de lande, der mener at have faciliteterne til at kunne overtage et agentur fra det øjeblik, briterne er ude af EU.

Danmark har også allerede meddelt, at man ønsker at huse det europæiske lægemiddelagentur (EMA).