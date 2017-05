EU-lande forsøger at vælte omfordelingen af flygtninge

Der er først og fremmest brugt et forkert retsgrundlag for beslutningen, der tildelte EU-landene omfordelte flygtninge efter udregnede kvoter.

Men desuden blev omfordelingen trumfet så hurtigt igennem, at der også skete en masse alvorlige fodfejl undervejs.

Det siger både Ungarn og Slovakiet onsdag i Luxembourg under en høring ved EU-Domstolen, der skal afgøre striden.

Slovakiets repræsentant ved EU-Domstolen, Beatrix Ricziova, siger, at der var andre veje at gå end at begynde at omfordele flygtninge i hele EU.

- Man kunne blandt andet have haft en mere effektiv hjemsendelsespolitik, siger hun.

Miklos Feher fra det ungarske justitsministerium siger, at EU hastede beslutningen igennem for at vise handlekraft.

- Det skulle gå så hurtigt som muligt uanset prisen, siger Miklos Feher.

- Den anfægtede afgørelse blev vedtaget på 13 dage. Derfor er det ikke overraskende, at end ikke de mest grundlæggende procedurer er overholdt, siger han.

EU's tvungne omfordeling af 120.000 flygtninge, der skal ske på to år, blev under voldsomme skænderier vedtaget i september 2015.

Beslutningen blev truffet, da migrationskrisen var på sit højeste. Grækenland og Italien var ved at vælte under presset. Derfor skulle flygtningene omfordeles.

Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Rumænien var imod. Men de blev stemt ned i en flertalsafgørelse, der har splittet EU-landene i bitter strid.

Tidligere samme måned havde EU vedtaget en frivillig omfordeling af 40.000 flygtninge.

Sverige siger i et partsindlæg under høringen ved EU-Domstolen, at klagerne bør afvises.

- Det er vigtigt, at EU har mulighed for at handle hurtigt, samlet og solidarisk i krisesituationer, siger Anna Falk fra det svenske udenrigsministerium.

Advokaten Adrian Tokar fra EU-Kommissionen afviser også klagerne.

Samtidig siger han, at omfordelingen af flygtninge kun kan gennemføres, hvis EU-landene er konstruktive og solidariske.

- Her er hverken Slovakiet eller Ungarn eksempler til efterfølgelse. Slovakiet har kun taget to procent af sin kvote. Ungarn har ikke taget nogen, siger Adrian Tokar.

Migrationskrisen har dæmpet sig siden den omstridte beslutning i september 2015.

EU-Kommissionen venter i dag, at der kun vil blive omfordelt 35.000 flygtninge under den to-årige kvoteordning.

Danmark står på grund af retsforbeholdet uden for omfordelingen af flygtninge i EU.

EU-Domstolen ventes at komme med sin afgørelse i løbet af efteråret.