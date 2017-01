Så glade var de for hinanden. Brexit-sejrherren Nigel Farage og republikaneren Donald Trump i Mississippi under den amerikanske valgkamp.

EU-kritiske Farage er inviteret til Trumps præsidentfest

Nigel Farage, der stod i spidsen for den vellykkede kampagne for britisk udtræden af EU, er gæst i Washington, når Donald Trump 20. januar indsættes som USA's præsident.

Den åbenmundede EU-fjendtlige politiker var en af Trumps talere under valgkampen i Mississippi. Han var også den første britiske politiker, der mødte Trump, efter ejendomsmatadoren havde vundet præsidentvalget i november.

Farage har i mange år ført kampagne for, at Storbritannien skulle forlade EU. Han var med til at presse daværende premierminister David Cameron til at udskrive en folkestemning i juni sidste år om medlemskab.

Det skete, mens han var leder for partiet Ukip. Partiets mærkesager har været EU-udtræden og stop for indvandring.

Trump har foreslået den britiske regering, at den gør Farage til Storbritanniens ambassadør i USA. Det er en opfordring, som premierminister Theresa May har valgt at overhøre.

Sky News har spurgt Farage, om han vil være til stede, når Trump tages i ed som præsident.

- Det vil jeg bestemt, jeg kan næsten ikke vente.

- Guvernøren i Mississippi har inviteret mig, og jeg vil være der i nogle dage, og det vil blive en stor historisk begivenhed. I Amerika har de haft en politisk revolution, og den er afsluttet.

- Problemet i Storbritannien er, at vores revolution ikke er afsluttet, fordi det er de samme mennesker, der stadig er ved magten, siger han.

Premierminister May har bebudet, at hun senest i slutningen af marts vil påbegynde den procedure, der skal føre Storbritannien ud af EU.

Det er en procedure, der skal afsluttes inden to år.