EU-kommissær undskylder igen: Hånede kinesere og homoseksuelle

Det er ikke og var ikke min hensigt at såre nogen, siger tysk EU-kommissær under høring i EU-Parlamentet.

Her spørger tre udvalg ind til Oettingers holdninger og kvalifikationer, efter at EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, har forfremmet ham.

- Jeg vil gøre det klart, at det ikke er og ikke var min hensigt at såre nogen, siger Oettinger.

I en tale til erhvervsfolk i Hamborg i oktober kaldte Oettinger blandt meget andet kinesere for "skævøjer".

Han talte også nedsættende om blandt andre homoseksuelle.

- Jeg beklager, hvad jeg sagde dengang, siger Oettinger.

Men hans nye bodsgang formilder ikke parlamentets grønne gruppe.

Den afviser at støtte forfremmelsen af Oettinger.

Den omstridte tysker er også kommet i modvind, efter at han i maj sidste år fløj fra Bruxelles til Ungarn om bord på et privatfly.

Flyet ejes af den tyske lobbyist Klaus Mangold med tætte bånd til Rusland.

Juncker har nu forfremmet Oettinger til budgetkommissær og næstformand.

Det er sket, efter at den bulgarske EU-kommissær, Kristalina Georgieva, er stoppet. Hun er i stedet blevet administrerende direktør i Verdensbanken.

Günther Oettinger bliver i sit nye job også ansvarlig for HR i EU-Kommissionen.

Han får desuden ansvaret for at sikre, at kommissionen overholder spillereglerne for kontakt med lobbyister.

Det er den grønne ungarer, Benedik Javor, ikke tryg ved.

- Jeg nå nok sige, at din personlige historie på ingen måde er nogen garant for dit engagement, siger Javor.

- Lobbygennemsigtighed er afgørende for borgerens tillid til de europæiske institutioner, siger han.

Hans grønne franske partifælle Pascal Durand mener ikke, at det er nok bare at undskylde "racistiske og homofobiske kommentarer".

- Jeg beklager virkelig de udtalelser og bliver ved med at beklage dem, svarer Oettinger.

- Du kan stole på, at jeg bestemt ikke vil tillade nogen form for diskrimination i mit daglige arbejde, siger han og høster aftenens første bifald.

Langt de fleste spørgsmål under den over to en halv time lange høring handler dog om Oettingers nye arbejdsområde.

Og trods kritikken ventes han at klare skærene i Europa-Parlamentet.

Efter høringen støtter et flertal i EU-Parlamentets budgetkontroludvalg som det første den tyske EU-kommissær.

Det fremgår mandag aften i et tweet fra udvalget.