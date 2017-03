Artiklen: EU-kommissær skælder lande ud for at løbe fra migrantløfter

EU-Kommissionen giver EU's medlemslande en kraftig opsang for ikke at leve op til deres egne beslutninger og løfter om at fordele migranter internt i EU.

- Italien og Grækenland er fortsat under pres. Medlemslandene har ikke flere undskyldninger for ikke at levere, siger migrationskommissær Dimitris Avramopoulos torsdag på et pressemøde i Bruxelles.

EU's medlemslande besluttede under store sværdslag forrige år at indføre et kvotesystem, der skulle lette presset på Italien og Grækenland, som har haft svært ved at håndtere de mange migranter, der er ankommet over Middelhavet.

Ifølge aftalen skulle øvrige medlemslande hver måned indtil september i år tage imod 3000 migranter, der var ankommet til Grækenland, og 1500 fra Italien. I februar i år blev der sat rekord - men det samlede tal var kun 1940.

Kommissionen konstaterer nu, at det kun er Malta og Finland, der tager imod deres andel af kvoten. Alle andre lande halter bagefter, og Ungarn, Østrig og Polen nægter helt at være med i omfordelingen.

Danmark deltager ikke i kvotefordelingen, da den er omfattet af det danske retsforbehold i EU.

Kommissær Avramopoulos siger, at han på længere sigt ikke vil afvise, at kommissionen kan ende med at hive medlemslande i retten for ikke at leve op til deres forpligtelser.

I første omgang har han og det maltesiske EU-formandskab skrevet til landenes indenrigsministre for at appellere til dem om at levere.

- Alt det nødvendige forarbejde er i orden i Italien og Grækenland. Medlemslandene har ikke længere nogen undskyldninger eller påskud.

- Jeg stoler på, at alle medlemslande nu vil gøre deres pligt, og at det hele fremover glider mere glat, siger kommissæren.