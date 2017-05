EU jubler over fransk valg af frihed, lighed og broderskab

Overalt i EU-hovedstaden Bruxelles er der jubel og lettelse, efter at Emmanuel Macron klart har vundet det franske præsidentvalg over Marine Le Pen.

- Tillykke Emmanuel Macron. Tillykke til franskmændene for valget af frihed, lighed og broderskab over de falske nyheders tyranni, skriver Donald Tusk på Twitter.

Også EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, ønsker centrumpolitikeren Macron tillykke med sejren over den højrenationale Marine Le Pen.

- Glad for, at franskmændene har valgt en europæisk fremtid. Sammen om et stærkere og mere retfærdigt Europa, skriver Juncker på Twitter.

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, glæder sig også over Macrons klare valgsejr.

- Dejligt. Tillykke Emmanuel Macron! Tak til franskmændene - det er en ny start for Europa, skriver Vestager på Twitter.

Europa-Parlamentets formand, den konservative Antonio Tajani, ønsker ligeledes Macron tillykke med sejren.

- Regner med, at Frankrig bliver i Europas hjerte, forandrer vores union sammen for at bringe den tættere på borgerne, tweeter Tajani.

Samtidig inviterer han den nye franske præsident til at komme og tale i Europa-Parlamentet.

- Forenet for et Europa, der giver konkrete svar til borgerne, skriver Tajani på Twitter med adresse til Macron.

Europa-Parlamentets liberale leder, Guy Verhofstadt, ønsker i en video, som han har lagt ud på Twitter, Macron tillykke med den "fantastiske sejr".

Verhofstadt glæder sig over, at sejren bygger på en "positiv plan for Frankrig" og "en vision, der var 100 procent proeuropæisk".

- Arbejdet er langt fra gjort. Alle kigger nu mod Frankrig og ønsker, at Emmanuel Macron tager føringen for at få en ny aftale for Europa til at blive til virkelighed, siger Verhofstadt.

Den socialistiske gruppe i Europa-Parlamentet skriver i et tweet, at valget af Macron "er en lettelse".

- Det værste tænkelige udfald er undgået, tweeter socialisterne efter Macrons sejr over Marine le Pen.