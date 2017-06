EU indleder retlige skridt mod lande der afviser flygtninge

- Der har været forsinkelser og diskussioner nok. Det er tid til handling, siger Avramopoulos på et pressemøde.

EU's tvungne omfordeling af flygtninge skal ske på to år, og den blev vedtaget under voldsomme skænderier i september 2015.

Beslutningen blev truffet, da migrationskrisen var på sit højeste. Grækenland og Italien var ved at vælte under presset. Derfor skulle flygtningene omfordeles.

Flere østeuropæiske lande var imod omfordelingen. Men de blev stemt ned i en flertalsafgørelse, der siden har splittet EU-landene.

Avramopoulos gav i maj Polen, Tjekkiet og Ungarn en sidste chance for at rette ind, før EU-Kommissionen ville åbne procedurer for overtrædelse af EU-traktaten.

- Jeg beklager at se, at trods vores gentagne opfordringer til at omfordele har Tjekkiet, Ungarn og Polen endnu ikke taget de nødvendige skridt, siger han.

- Derfor har kommissionen besluttet at indlede procedurer for brud på traktaten mod de tre medlemslande, siger han.

Avramopoulos siger, at "Europa handler ikke kun om at anmode om penge eller sikkerhed, selv om begge dele er vigtigt".

- Europa handler også om at dele svære øjeblikke og udfordringer såvel som fælles drømme, siger EU's migrationskommissær.

- Med andre ord handler EU om at dele, siger han.

EU-Kommissionen vil i første omgang sende en såkaldt åbningsskrivelse til de tre lande.

Her får de to måneder til at forklare, hvorfor de ikke retter sig efter EU-beslutningen.

Senere følger en såkaldt begrundet udtalelse med en ny frist på to måneder, hvis EU-Kommissionen ikke er tilfreds med det første svar.

Sidste trin er at indbringe sagen for EU-Domstolen, så den kan afgøre striden.

Avramopoulos håber, at Polen, Tjekkiet og Ungarn vil rette ind, før det kommer så vidt.

- Jeg håber inderligt, at disse medlemslande stadig kan overveje deres stilling og bidrage rimeligt, siger han.

Den tjekkiske premierminister, Bohuslav Sobotka, siger, at Tjekkiet er uenig i omfordelingen.

Samtidig kalder Polen EU-beslutningen for "ulovlig", og udenrigsminister Witold Waszczykowski siger til AFP, at de ikke har tænkt sig at reagere på truslen om en retssag.

EU ville oprindelig omfordele 160.000 flygtninge, men behovet har vist sig at være langt mindre.

Tre måneder før deadline i september i år er godt 20.000 flygtninge blevet omfordelt i Europa.

Danmark er på grund af retsforbeholdet ikke omfattet af omfordelingen.