EU hiver Polen i retten for at fælde ældgammel urskov

Det er dog ikke hele skoven, der er på listen. Og Polen besluttede i 2016 at fælde en del af skoven, som ikke var beskyttet.

Det "udgør en kæmpe trussel" for området. Det skriver EU-Kommissionen, der anmoder den polske regering om at iværksætte midlertidige foranstaltninger for at standse skovdriften.

- (Skoven, red.) beskytter arter og levesteder.

- For nogle af arterne er Białowieża-skoven det mest vigtige eller sidste sted i Polen, skriver EU-Kommissionen.

De polske myndigheder pegede sidste år på, at skoven var i dårlig stand på grund af en barkbille-invasion, skriver The Guardian.

Desuden var der fare for skovbrand, lød det fra Polen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Men det var i virkeligheden en undskyldning for at fælde skoven, så træet kan sælges, argumenterede modstandere.

Desuden advarede miljøgrupper om, at skovhugsten ville ødelægge et mere end 10.000 år gammelt økosystem, der blandt andet er hjem for Europas største pattedyr, bisonoksen.

- Vi opfordrer EU-Kommissionen til at skride ind, inden den polske regering tillader en uigenkaldelig ødelæggelse af Białowieża-skoven, udtalte Katarzyna Jagiełło fra Greenpeace i Polen dengang til The Guardian.

Kommissionen har givet de polske myndigheder én måned frem for de sædvanlige to til at svare på torsdagens anmodning.

Det skyldes situationens "presserende karakter", skriver AFP.