EU-formand ønsker hurtig migrationsaftale med Libyen

Maltas premierminister og EU-formand, Joseph Muscat, forudser, at et antal migranter uden fortilfælde vil forsøge at krydse Middelhavet i år. Han ønsker derfor en aftale med Libyen for at bremse strømmen. Her venter migranter i oktober sidste år på at blive reddet ud for den libyske kyst.

Foto: Scanpix/Aris Messinis