EU-formand efter trængt år: Vinden er tilbage i Europas sejl

Det er en optimistisk Jean-Claude Juncker, EU-Kommissionens formand, der onsdag fortæller om sit syn på fremtiden for unionen.

Efter et år med brexit, fortsat migrationskrise og økonomiske problemer i EU, er vinden tilbage i Europas sejl.

Det gør han i sin årlige tale om unionens tilstand.

- Alt dette får mig til at tro, at vinden er tilbage i Europas sejl, lød det.

- Vi har et vindue åben for muligheder, men det vil ikke forblive åbent for evigt. Lad os få mest ud af vores momentum og fange vinden i vores sejl, siger Juncker.

Da han holdt den samme tale for et år siden, var EU "ikke i god stand".

Det var et år, hvor de 27 tilbageværende lande i samarbejdet blev "rystet i vores fundament", da briterne stemte sig ud af unionen. Desuden var der en stigende populisme, en migrationskrise og økonomiske problemer, siger han.

- Vi havde kun to muligheder. Enten kunne vi samle os om den positive europæiske dagsorden eller trækker os tilbage i hvert vores hjørne, siger den tidligere premierminister for Luxembourg.

- Vi har vist, at EU kan levere for borgerne. Vi har langsomt, men sikkert fået momentum. Vi er nu i det femte år af et økonomisk opsving, som berører alle medlemsstater, og arbejdsløsheden er den laveste i ni år, siger Jean-Claude Juncker.