EU-formand angriber USA's krav til Nato-allierede

EU-Kommissionens formand kritiserer USA for at fokusere ensidigt på militæret i sikkerhedspolitikken.

Europa bør ifølge EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, ikke bøje sig for USA's krav om at bruge flere penge på militæret.

- Jeg bryder mig ikke om, at vores amerikanske venner indsnævrer spørgsmålet om sikkerhed til militæret, siger han.

Det giver mere mening at anskue "moderne stabilitetspolitik" som noget, der består af mange komponenter.

- Ser man på, hvad Europa gør inden for forsvar samt udviklingshjælp og humanitær bistand, så falder sammenligningen med USA noget anderledes ud. Nutidig politik kan ikke kun dreje sig om at øge forsvarsudgifterne, siger han.

USA's præsident, Donald Trump, har betegnet Nato som "forældet" og antydet, at hans opbakning til forsvarsalliancen afhænger af, at de europæiske medlemslande, deriblandt Danmark, øger deres bidrag til mindst to procent af bruttonationalproduktet.

USA finansierer 70 procent af alliancens udgifter.

Den amerikanske forsvarsminister, James Mattis, advarede onsdag europæiske allierede om, at de skal opfylde deres løfter om at bruge flere penge på militæret, hvis de vil være sikre på, at USA ikke "modererer" sin støtte.

Mattis afviste ved afslutningen af Nato-mødet torsdag i Bruxelles at uddybe kommentaren.

- Nej, det ønsker jeg ikke. Det er bare overskriften. Jeg har sagt det åbent og været meget ærlig blandt venner om, at der er tale om en byrde, vi skal bære i fællesskab, sagde han.

Ifølge Juncker er holdningen ikke ny.

- Det har været beskeden fra USA i mange, mange år. Jeg er meget imod, at vi lader os blive presset, siger Juncker under en pause på en international sikkerhedskonference i München.