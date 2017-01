Storbritannien exit-aftale med EU skal være dårligere end det, der gælder i dag, siger Maltas premierminister, Joseph Muscat (til højre). Her holder Muscat pressemøde med EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker.

EU-formand: Briter skal have dårligere aftale end i dag

Men sådan en aftale må ikke være lige så god, som det, der gælder for medlemmer af EU.

- Vi ønsker en fair aftale for Storbritannien, siger Muscat på et pressemøde med EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, i Valletta.

- Men sådan en fair aftale må være dårligere end medlemskab, siger han.

- Vi kan ikke se nogen situation, hvor en forhandlingsløsning ender med at være bedre end det, briterne allerede har.

EU-landene har gentagne gange sagt til Storbritannien, at briterne ikke kan få adgang til det indre marked uden at acceptere alle dets friheder, herunder fri bevægelig for arbejdskraft.

Joseph Muscat siger, at han aldrig før i EU har set så meget sammenhold som de 27 lande, der bliver i EU, lige nu udviser forud for forhandlingerne med briterne.

Både øst og vest, nord og syd samt højre og venstre står sammen, siger han.

- Jeg kan ikke forudsige, om noget land vil bryde den fælles front. Jeg ser det bare ikke ske lige nu, siger EU-formanden.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, ventes at aktivere EU-traktatens artikel 50 inden udgangen af marts.

Det starter en nedtælling på to år til det britiske farvel til EU.

Joseph Muscat vil have Europa-Parlamentet koblet tæt op på den britiske exit-proces fra dag ét, når forhandlingerne går i gang.

Ellers frygter han, at parlamentarikerne kan finde på at stikke en kæp i hjulet for exit-aftalen med briterne, når valget til Europa-Parlamentet i 2019 nærmer sig.

- Jeg ser det som en virkelig bekymring, at parlamentet kort før valget kan finde på at fælde hele aftalen, hvor god den end er, siger Joseph Muscat.

Jean-Claude Juncker siger, at brexit - den britiske EU-exit - ikke er begyndelsen på enden af Den Europæiske Union.

- Hvis vi betragter brexit som begyndelsen på enden, ville vi begå vi en stor fejl, siger Juncker.

- Og hver gang der begås store fejl i Europa, går tingene i den forkerte retning, siger han.