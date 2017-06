EU efter USA's klimaexit: En sørgelig dag for verden

Sådan lyder budskabet torsdag fra EU's klimakommissær, Miguel Arias Cañete, efter at præsident Donald Trump har besluttet at trække USA ud af FN's klimaaftale.

Det er en sørgelig dag for det internationale samfund, når USA vender ryggen til kampen mod klimaforandringer.

EU's klimakommissær mener dog, at aftalen, der blev indgået i Paris i 2015, vil overleve den amerikanske exit.

- Verden kan fortsat regne med Europa i det globale ledelse af kampen mod klimaforandringer, siger Cañete.

- Dagens meddelelse har opildnet snarere end svækket os, og tomrummet vil blive fyldt af et nyt, bredt og forpligtet lederskab, siger han.

Klimakommissæren siger, at "Europa og vores stærke partnere verden rundt er klar til at føre an".

- Vi gør det sammen. Vi er på den rigtige side af historien, siger han.

Tidligere på dagen opfordrede EU-præsident Donald Tusk på Twitter i en direkte appel Donald Trump til at blive i klimaaftalen.

- Vær venlig at lade være med at ændre (det politiske) klima til det værre, skrev Donald Tusk.

EU og Kina holder torsdag og fredag topmøde i Bruxelles, og her ventes de at udsende en fælles udtalelse om, at de står fast på klimaaftalen.