EU-dom: Sammenhæng mellem vaccine og sklerose kan bevises

Familien har lagt sag an mod vaccineproducenten Sanofi Pasteur, der står bag en hepatitis b vaccine, som et medlem af familien blev givet i 1999.

Det er muligt for en fransk familie at bevise, at der er sammenhæng mellem en vaccine mod hepatitis b og sygdommen sklerose.

Kort efter udviklede han symptomer på sklerose og fik konstateret sygdommen i 2000. En sygdom som han senere døde af i 2011.

Familien har siden lagt sag an mod Sanofi Pasteur.

De tabte i første omgang ved appeldomstolen i Frankrig, fordi de ikke kunne fremlægge videnskabeligt bevis for sammenhængen.

Men senere er sagen blevet anket til kassationsdomstolen i Frankrig. Denne domstol har bedt om vejledning hos EU-Domstolen.

De har spurgt, om familien kan løfte bevisbyrden uden at kunne påvise videnskabelig enhed omkring sammenhængen mellem vaccinen og sklerose.

Og her finder EU-domstolen, at familien har tilstrækkeligt med beviser til at kunne løfte bevisbyrden. Også selvom de ikke kan bakke deres antagelser op med enslydende videnskabelige undersøgelser.

- I nærværende sag fastslår Domstolen, at den tidsmæssige nærhed mellem indsprøjtningen af en vaccine og en sygdoms indtræden, manglen på personlige og familiære fortilfælde i forbindelse med denne sygdom og et betydeligt antal registrerede tilfælde af sygdommens indtræden efter sådanne indsprøjtninger kan udgøre indikationer, som kan danne grundlag for en national rets konklusion om, at en skadelidt har løftet sin bevisbyrde, lyder det i dommen.