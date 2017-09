EU-alliance skal bremse handel med torturredskaber

Formålet er at kontrollere og lave restriktioner for genstande, der kan bruges til at torturere folk med.

Det kan være bat med metalpigge eller kemikalier, der bliver brugt til at henrette folk. Det fortæller EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, da hun præsenterer samarbejdet på et pressemøde i EU-Kommissionen.

- Tortur er forbudt over hele verden gennem international lovgivning. Men på trods af det sker der frygtelige ting.

- Og genstande, der kan bruges til at torturere mennesker, bliver forhandlet over hele verden, siger hun.

Offentliggørelsen af alliancen finder formelt sted 18. september ved FN's Generalforsamling i New York.

Her forventer kommissionen, at over 50 lande fra hele verden vil være til stede, og de får mulighed for at tilslutte sig alliancen.

Gør de det, forpligter landene sig til at kontrollere og begrænse eksporten af disse varer og give deres myndigheder de rette værktøjer til at gøre det.

- Vi er forpligtet til at beskytte menneskers rettigheder i kampen mod tortur og afskaffelse af dødsstraf.

- Dette er en alliance, der kan tage konkrete metoder i brug for at stoppe denne frygtelige handel eller i det mindste gøre det betydeligt sværere at få fat i disse genstande, siger kommissæren.

Ud over at sikre at landene har de rette værktøjer til at kontrollere handel, er det også planen, at alliancen skal oprette en platform, hvor landene kan dele informationer.

Den skal bruges til at opdatere arbejdet og gøre alliancens medlemmer opmærksomme på nye genstande, der kunne dukke op.