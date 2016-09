- Jeg tror, at vi kan berolige tyrkerne med, at vi selvfølgelig lever op til vores del af aftalen, hvis de lever op til deres, siger udenrigsminister Kristian Jensen før EU-møde med Tyrkiet.

EU afviser at slække på sine krav til Tyrkiet

Tyrkiet har lige så meget brug for EU, som EU har brug for Tyrkiet, siger udenrigsminister Kristian Jensen.

Det siger udenrigsminister Kristian Jensen (V), efter at EU's udenrigsministre fredag har diskuteret Tyrkiet forud for et møde lørdag med landets europaminister, Ömer Celik.

EU-landene står fast på deres krav til Tyrkiet trods tyrkiske trusler om at skrotte flygtningeaftalen med EU, med mindre de får en snarlig dato for visumfri adgang til EU.

- Vi sænker ikke vores krav, siger Kristian Jensen under EU's uformelle udenrigsministermøde i Bratislava.

EU står således fast på, at Tyrkiet skal ændre sin definition af terror og indføre biometriske pas, før der kan blive tale om at droppe kravet om visum til EU for tyrkere.

Ömer Celik sagde i sidste uge, at EU ikke holder sine løfter til Tyrkiet.

Han forlangte samtidig en fast dato for den visumfrihed, som Tyrkiet blev lovet til gengæld for hjælp med at bremse strømmen af flygtninge og migranter til Europa.

Præsident Recep Tayyip Erdogan har forlangt visumfrihed fra oktober, og han har truet med, at flygtningeaftalen vil bryde sammen, hvis EU ikke holder sin del af aftalen.

Tyrkiet mener heller ikke, at EU udbetaler de penge, de har lovet Tyrkiet som led i flygtningeaftalen, hurtigt nok.

Kristian Jensen siger, at den tyrkiske retorik er hård, men at man skal kigge igennem ordene og se på de faktiske handlinger.

- Jeg tror, at vi kan berolige tyrkerne med, at vi selvfølgelig lever op til vores del af aftalen, hvis de lever op til deres, siger han.

EU har foreløbig afsat 2,24 milliarder euro til konkrete projekter til fordel for flygtninge i Tyrkiet. Men indtil videre er kun 180 millioner euro blevet udbetalt.

Tyrkerne vil have pengene meget hurtigere.

Kristian Jensen siger, at EU-landene lørdag vil bekræfte, at de er parate til at udbetale flere penge, hvis Tyrkiet er klar med konkrete projekter, som EU kan støtte.

Han er ikke umiddelbart bange for, at samarbejdet med Tyrkiet bryder sammen.

- Det er meget ofte i Europa set som om, at det kun er os, der har brug for Tyrkiet. Jeg mener også, at Tyrkiet har brug for EU, siger Kristian Jensen.

- En af mine kolleger brugte udtrykket, at man skal kende retorikken fra den mellemøstlige basar, siger han.

- Retorikken i basaren er en gang imellem, at man hæver stemmen for at forbedre sin egen forhandlingsposition.

Den danske udenrigsminister siger samtidig, at EU-landene ikke skal blive bange, fordi Erdogan hæver stemmen og gør retorikken hårdere.

- Hvis vi først begynder at slække på vores krav, fordi han hæver retorikken, så har han jo fundet en vej til at presse EU fremadrettet, siger Kristian Jensen.