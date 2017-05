EU afsætter penge til unges frivillige arbejde

Med korpset vil EU støtte kræfter i civilsamfundet og give økonomisk hjælp til de unge, der brænder for at arbejde for en sag eller en organisation i EU.

Tirsdag er der fremlagt en juridisk ramme og et budget for et fremtidigt europæisk solidaritetskorps, der skal få unge frivillige kræfter ud i Europa.

Idéen til korpset blev annonceret første gang i 2016 af kommissionen og skal ifølge formand for EU-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, skabe solidaritet i Europa.

- Vi ser oftest solidaritet, når vi er i nødsituationer. Da portugisiske områder var i brand, kastede italienske fly vand. Da oversvømmelser afbrød strømmen i Rumænien, gav svenske generatorer lyset tilbage. Da tusindvis af flygtninge kom til de græske kyster, gav slovenske telte ly.

- Det er i den ånd, at kommissionen i dag forslår et europæisk solidaritetskorps, lød det tilbage i 2016 fra Juncker.

Med tirsdagens forslag til et budget for korpset, er der lagt en stabil finansiel ramme frem til 2020.

Det betyder, at unge mellem 18 og 30 år i EU nu kan søge om at komme med i projektet og håbe på at blive udvalgt til at blive sendt ud til projekter i samarbejde med forskellige organisationer.

EU dækker leveudgifter til mad, husly og lommepenge op til 155 euro per måned (omkring 1100 danske kroner om måneden). Desuden dækkes rejsen og forsikringer.

Selv budgetterer EU med, at en udstationering på seks måneder skal koste mellem 3400 and 6500 euro (fra 25.000 kroner til 50.000 kroner).

Foruden frivilligt arbejde på op til tolv måneder, kan unge i projektet også søge om at komme i praktik i to til seks måneder.

Det vil desuden også blive muligt for de unge at søge om at komme afsted i større grupper.

Tidligere har EU-Kommissionen meddelt, at målet er, at 100.000 unge vil have meldt sig til korpset inden 2020.